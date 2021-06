Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Unter Drogen

Sömmerda (ots)

Zwei Autofahrer wurden im Rahmen von Verkehrskontrollen positiv auf Cannabis getestet. Gestern früh wurde in Buttstädt ein 30-jähriger Autofahrer einer Kontrolle unterzogen. In Sömmerda wurde heute Nacht ein 28-jähriger Autofahrer mit Drogen am Steuer erwischt. Gegen beide wurde Anzeige erstattet und eine Blutentnahme veranlasst. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell