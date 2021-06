Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kleinkraftrad gestohlen

Erfurt (ots)

Ein 40-jähriger Mann aus Melchendorf erlebte am Dienstagmorgen eine böse Überraschung. Er hatte sein schwarzes Kleinkraftrad der Marke Zongshen über nach in der Straße In der Wiese abgestellt und mit Lenkradschloss gesichert. Einen Dieb hielt das allerdings nicht davon ab das Kleinkraftrad im Wert von 2.000 Euro zu stehlen. Die Polizei hat die Fahndung nach dem gestohlenen Moped eingeleitet. (JN)

