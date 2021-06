Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 12-Jährige vertreibt Einbrecher

Erfurt (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen überraschte am Dienstagnachmittag einen Einbrecher. Der etwa 1,80 m große Mann mit dunkler Kleidung und Sturmhaube war gerade dabei in einem Mehrfamilienhaus in der Nordhäuser Straße eine Wohnungstür aufzubrechen. Als der Unbekannte das Mädchen im Hausflur sah, flüchtete er mit leeren Händen aus dem Haus. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell