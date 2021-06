Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte gesucht

Landkreis Sömmerda (ots)

Ein Zusteller lieferte am 17.05.2021 im Bereich Kölleda, Ostramondra, Beichlingen, und Burgwenden in der Zeit von 10:30 Uhr bis 20:00 Uhr mit einem weißen Transporter Pakete aus. Dabei verursachte der Fahrer unbemerkt einen Unfall. Erst am Ende seiner Tour wurde an dem Transporter ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro festgestellt. Aufgrund der Spurenlage ist zu vermuten, dass der Transporter mit einem Zaun, Pfeiler, Mast oder Briefkasten zusammengestoßen ist. Die Polizei sucht mögliche Geschädigte. Wem wurde sein Eigentum am 17.05.2021 in einer der genannten Ortschaften beschädigt? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0 oder -147) unter Angabe der Vorgangsnummer 0109995 entgegen. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell