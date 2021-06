Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mopedfahrer verletzt

Landkreis Sömmerda (ots)

Montagmittag verunglückte ein Mopedfahrer in Rastenberg. Der 32-Jährige war mit seiner Simpson auf der Straße "Hinter der Burg" in Richtung Mühltal unterwegs, als er aus ungeklärter Ursache stürzte. Anwohner hörten den Unfall und leisteten dem Mann bis zum Eintreffen des Rettungswagens Erste Hilfe. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass für das Moped kein Versicherungsschutz bestand. Gegen den Verunglückten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell