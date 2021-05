Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrüche in Gartenanlagen

Erfurt (ots)

Diebe drangen am Wochenende in mehrere Kleingärten in unterschiedlichen Gartenanlagen in Erfurt ein. Am Haarberg hebelten die Unbekannten die Tür einer Gartenlaube auf und stahlen eine Axt sowie Bekleidung. Der Wert der Beute beläuft sich auf ca. 350 Euro. In der Kleingartenanlage "Am Schwemmbach" verschafften sich ungebetene Gäste Zutritt zu einer Datsche, verschwanden aber ohne Beute. Ein Monitor verschwand aus einer Parzelle "Am Bloßenburghang". Um in das Gartenhäuschen zu gelangen, wurde die Eingangstür beschädigt. Der Wert des Monitors ist marginal. Der entstandene Schaden beträgt ca. 250 Euro. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell