Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Übers Wochenende wurden im Stadtgebiet mehrere Autos bzw. Motorräder beschädigt. In der Löwengasse wurde ein Krad beschädigt. Der Lack der Suzuki wurde zerkratzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Auch vor einem BMW machten Unbekannte keinen Halt und zerkratzten den Lack des Autos. Es parkte in der Oststraße. 5.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem zerkratzten Auto, das in der Eichendorffstraße parkte. Auch in der Haarbergstraße wurde ein geparktes Fahrzeug zerkratzt. Bei drei Autos der Marke Mercedes brachen Vandalen den Stern ab. Die PKWs parkten im Norden der Stadt. Die Heckscheibe eines in der Schlachthofstraße abgestellten Autos zerstörten Unbekannte in der Nacht von Samstag zu Sonntag. Um an ein Handy zu gelangten schlugen Diebe die Scheibe eines PKWs am Juri-Gagarin-Ring ein. Sie stahlen das Smartphone und Bargeld. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell