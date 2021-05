Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Hochwertige Werkzeugkoffer gestohlen

Erfurt (ots)

Aus einem Baustellencontainer stahlen Diebe in der Nacht von Freitag zu Samstag zehn hochwertige Werkzeugkoffer. Wie die Langfinger in den Container am Juri-Gagarin-Ring gelangten, muss noch ermittelt werden. Der Wert der Beute liegt bei über 8.000 Euro. (JS)

