Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebe im Haus

Erfurt (ots)

Ungebetene Gäste trieben am Wochenende in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt ihr Unwesen. Die Diebe verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Kellerfenster und brachen in mehrere Kellerboxen ein. Danach machten sie sich an Fahrrädern im Hausflur zu schaffen. Fazit des Beutezugs durch das Wohnhaus: acht aufgebrochene Keller und zwei gestohlene Fahrräder im Gesamtwert von über 3.000 Euro. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell