Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zu viel getankt

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Freitagnachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Frohndorf. Ein 61-jähriger VW-Fahrer war auf der Dorfstraße auf einen BMW aufgefahren. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 61-Jährige betrunken war. Er erreichte bei einem Alkoholtest einen Wert von mehr als 1,7 Promille. Sein Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutentnahme veranlasst. An den beiden Autos entstand Sachschaden von 15.000 Euro. Freitagabend stieß in Sömmerda ein Autofahrer beim Einparken gegen ein anderes Auto. Der 54-Jährige verließ daraufhin pflichtwidrig die Unfallstelle. Zeugen hatten das Ganze beobachtet und die Polizei informiert. Nur zögerlich öffnete er den Beamten die Tür. Der Grund dafür war schnell klar. Der 54-Jährige brachte es bei einem Atemalkoholtest auf einen Wert von 1,5 Promille. Erheblich alkoholisiert war auch ein 65-jähriger Autofahrer, der gestern Mittag in Weißensee einer Kontrolle unterzogen wurde. Er erreichte bei dem Atemalkoholtest ebenfalls knapp 1,5 Promille. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell