Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarette mit Folgen

Landkreis Sömmerda (ots)

Polizei und Feuerwehr wurden am Freitagmorgen zu einem Brand nach Buttstädt gerufen. Der Balkon eines Mehrfamilienhauses stand in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Allerdings entstanden am Balkon und der Hausfassade mehrere tausend Euro Sachschaden. Durch die Wohnungsbesitzerin wurde bekannt, dass sie vor dem Brand eine Zigarette auf dem Balkon geraucht hatte. Die Polizei ermittelt nun fahrlässiger Brandstiftung gegen die 50-jährige Frau. (JN)

