Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto beschlagnahmt

Erfurt (ots)

Ein Zeuge meldete sich am Sonntag in den frühen Morgenstunden bei der Polizei. Er gab einen Hinweis auf einen Autofahrer, der im Landkreis Sömmerda ohne Führerschein und mit gefälschten Kennzeichen unterwegs war. Mehrere Streifenwagen kamen auf der Suche nach dem Fahrer zum Einsatz. Der Mann wurde schließlich gestellt. Die Angaben des Zeugen bestätigten sich. Zudem stand der 40-Jährige unter Drogeneinfluss. Der Mann wurde in der Vergangenheit bereits mehrfach ohne Führerschein erwischt. Sein Auto wurde deshalb auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Außerdem warteten auf ihn eine Strafanzeige sowie eine Blutentnahme. (JN)

