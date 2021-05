Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wiedersehen macht Freude

Erfurt (ots)

Am Freitagabend fand ein aufmerksamer Passant vor einem Mehrfamilienhaus in der Erfurter Innenstadt eine Herrengeldbörse, welche er kurzer Hand einer Streifenbesatzung übergeben konnte. Bei der Durchsicht des Inhaltes durch die Beamten kam neben diversen Dokumenten überraschender Weise auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln zum Vorschein. Am Folgetag konnte dem zunächst freudestrahlenden 25-Jährigen Verlierer die Geldbörse und die persönlichen Dokumenten zurückgegeben werden. Die berauschenden Mittel hingegen wurden beschlagnahmt und gegen den unachtsamen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (RH)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell