Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandstiftung

Leubingen (ots)

Am 30.05.2021 um 19:45 Uhr wurde durch die Rettungsleitstelle Erfurt ein Brand in Leubingen, Bahntrasse mitgeteilt. Bei dem Brandort handelt es sich um das leerstehende Gebäude des Umstellwerkes der Deutschen Bahn in Leubingen. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, stand der Dachstuhl in Brand und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Nach ersten Schätzungen ist durch die Brandstiftung ein Sachschaden von mehreren tausend Euro entstanden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (wo)

