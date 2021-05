Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schönes Wetter verleitet zum Rasen

Erfurt (ots)

Am heutigen Sonntag führten Beamte des Inspektionsdienst Erfurt Süd Geschwindigkeitskontrollen im Bereich der Arnstädter Chaussee in Fahrtrichtung stadteinwärts durch. Dabei wurden insgesamt 33 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt. Trauriger Spitzenreiter war ein 48-jähriger Motorradfahrer, der es bei erlaubten 60 km/h auf eine Geschwindigkeit von 142 km/h brachte. Trotz Toleranzabzug erwartet den Erfurter jetzt ein Bußgeld in Höhe von mindestens 600 Euro, zwei Punkte im Fahreignungsregister sowie ein Fahrverbot von 3 Monaten.

Die Erfurter Polizei bittet in diesem Zusammenhang nochmal darum, sich auch bei schönem Wetter an die zulässige Höchstgeschwindigkeit zu halten.(DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell