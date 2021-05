Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Diebstahl auf Baustelle

Straußfurt (ots)

In der Nacht vom 28.05.2021 zum 29.05.2021 drangen unbekannte Täter durch ein Fenster in Straußfurt, Feldstraße in eine Wohnung ein. In dieser Wohnung finden gerade Bauarbeiten statt. Von dieser Baustelle wurden verschieden elektrische Werkzeuge und ein Baustellenradio im Wert von ca. 800 EUR entwendet. Am Fester entstand ein Sachschaden von ca. 200 EUR. (wo)

