Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Erwischt

Erfurt (ots)

Während einer Verkehrskontrolle ging der Polizei am Donnerstagvormittag in Erfurt ein 37-jähriger Autofahrer ins Netz. Er wurde in der Haarbergstraße mit seinem Fiat angehalten. Bei einem Drogenschnelltest stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Amphetaminen stand. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme bei dem Mann veranlasst. Zudem erhielt er eine Anzeige wegen dem Fahren unter berauschenden Mitteln. (JN)

