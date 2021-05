Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Ungewöhnliche Beute

Landkreis Sömmerda (ots)

Mitarbeiter eines Logistikzentrums in Straußfurt stellten am Donnerstagmorgen fest, dass Diebe in der Nacht in der Firma ihr Unwesen getrieben hatten. Sie hatten das Vorhängeschloss einer Bananenreifekammer geöffnet und vier Lüftungsklappen im Wert von über einhundert Euro gestohlen. Sachschaden verursachten die Täter dabei nicht. Die Polizei in Sömmerda führt die weiteren Ermittlungen in dem Fall. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell