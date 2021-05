Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gotteshaus bestohlen

Sömmerda (ots)

Kupferdiebe hatten es in den letzten Tagen auf eine Kirche in Sömmerda abgesehen. Nachdem bereits vor einer Woche an der Kirche ein Blitzableiter beschädigt und ein Stück Fallrohr bereit gelegt wurde, schlugen Unbekannte in dieser Woche erneut zu. In der Nacht zu Mittwoch entfernten sie ein zwei Meter langes Kupferfallrohr im Wert von 100 Euro. (JN)

