Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Radfahrerin verletzt

Erfurt (ots)

Am Donnerstagvormittag wurde eine Radfahrerin in Erfurt leicht verletzt. Ein 65-jähriger VW-Fahrer beabsichtigte, gegen 10:00 Uhr, vom Juri-Gagarin-Ring nach rechts in die Krämpferstraße abzubiegen. Dabei übersah er eine 79-jährige Fahrradfahrerin und stieß mit ihr zusammen. Die Frau wurde mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den Mann wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (JN)

