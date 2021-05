Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Baum zusammengestoßen

Erfurt (ots)

Aus ungeklärter Ursache kam am Donnerstagabend ein Vito-Fahrer in der Weimarischen Straße von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Baum. Der 42-jährige Mann war um 19:45 Uhr stadtauswärts unterwegs, als er die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Fahrer konnte sich selbstständig aus dem Mercedes befreien. Glücklicherweise blieb er unverletzt. An seinem Auto entstand allerdings erheblicher Sachschaden, sodass der Vito abgeschleppt werden musste. (JN)

