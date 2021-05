Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Probearbeiten ausgenutzt

Erfurt (ots)

Ein 19-Jähriger arbeitete in den letzten Tagen in einer Erfurter Tankstelle auf Probe. Statt sich aber von seiner besten Seite zu zeigen um einen Arbeitsvertrag zu erhalten, beklaute er die Tankstelle. Er steckte aus verschiedenen Kassen Bargeld ein und griff außerdem in die Handtasche einer Mitarbeiterin. Die Kameraüberwachung überführte den Dieb. Statt einem Arbeitsvertrag erhält der 19-Jährige nun eine Strafanzeige. (JN)

