Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Erfurt (ots)

Die Erfurter Kriminalpolizei ermittelt aktuell wegen Freiheitsberaubung und gefährlicher Körperverletzung. Heute Nacht drangen vier bis fünf Personen gewaltsam in eine Wohnung in der Dornheimstraße ein. Die Unbekannten trugen schwarze Kleidung mit der Aufschrift "Polizei" und verschafften sich unter Gewaltanwendung Zutritt zu der Wohnung. Sie überwältigten die schlafenden Bewohner und verletzten sie. Danach flüchteten die Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bislang nicht aufgegriffen werden. Die Erfurter Kriminalpolizei schließt ein politisches Motiv nicht aus und sucht nun dringend Zeugen, die heute Morgen zwischen 04.00 Uhr und 05.00 Uhr im Bereich der Dornheimstraße verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben. Hinweise bitte an die Kriminalpolizeiinspektion Erfurt unter folgender Rufnummer: 0361/ 574324602. (JS)

