Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Wertvolle Skulptur gestohlen

Sömmerda (ots)

Unbekannte stahlen aus dem Garten eines Einfamilienhauses in Sömmerda eine Skulptur im Wert von mehreren tausend Euro. In der Nacht von Sonntag zu Montag wurde das schwere Kunstwerk entwendet. Die Skulptur stammt von dem aus Bad Langensalza stammenden Künstler Harald Stieding und wiegt knapp 100kg. Das umarmende Pärchen stand auf einer Säule und ist aus hellgrauem Granit. Wer kann Hinweise zu dem Diebstahl und dem Verbleib der Skulptur geben? Zeugen wenden sich bitte an die PI Sömmerda unter der Rufnummer: 03634/ 3360. (JS)

