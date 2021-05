Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zum Glück blieb nur der Schreck

Erfurt (ots)

Gegen 7.00 Uhr kam es heute Morgen in der Häßlerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Schulkind und einem Auto. Die 11-Jährige fuhr mit ihrem Rad auf den Gehweg, um dann die Straße zu überqueren. Eine 57-jährige Autofahrerin kam aus Richtung Melchendorfer Straße, um in die Häßlerstraße einzubiegen. An dem dort befindlichen Überweg hielt die Fahrerin an, um eine Passantin die Straße überqueren zu lassen, dabei übersah sie das fahrende Mädchen und es kam zum Zusammenstoß. Durch den Sturz verletzte sich das Mädchen glücklicherweise nur leicht. Nach einer ambulanten Behandlung vor Ort konnte das Kind seiner Mutter übergeben werden. (JS)

