Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Erfurt/Sömmerda (ots)

Rabiat verschafften sich Diebe in der letzten Nacht Zutritt zu einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelm-Külz-Straße. Die Langfinger gelangten in das Wohnhaus und drangen dann gewaltsam in den Keller des Mieters ein. Dort hatten sie es ausschließlich auf Fahrräder und Fahrradtechnik abgesehen. Sie ließen vier Räder im Gesamtwert von knapp 5000 EUR mitgehen. Auch im Dalbergsweg machten sich ungebetene Gäste in der vergangenen Nacht in Kellern zu schaffen. Hier weckten Werkzeuge und Damenbekleidung die Neugier der Diebe. Die Wäsche hatte sich gerade in einer im Keller stehenden Waschmaschine befunden, als die Diebe zuschlugen. Auch hier beträgt der Wert der Beute mehrere hundert Euro. In Erfurt und Sömmerda stahlen Unbekannte außerdem aus Kellern hochwertige E-Bikes. In einem Mehrfamilienhaus am Silbergraben brachen Diebe drei Keller auf. Die Unbekannten stahlen ein E-Bike, Fahrradzubehör und Werkzeuge. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf über 2000 EUR. In der Frohndorfer Straße von Sömmerda ließen die ungebetenen Gäste gleich zwei E-Bikes mitgehen. Auch hier verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einer Kellerbox und ließen die Räder im Wert von knapp 5000 EUR mitgehen. Die Polizei rät Hauseingangstüren immer geschlossen zu halten. Die "Schnapper" sollten immer so eingestellt sein, dass ein Aufdrücken der Tür nicht möglich ist. Sollte es Zugangstüren zu den Kellern geben, bitte auch hier auf Verschlusssicherheit achten. Kellerboxen vor neugierigen Blicken schützen und Fahrräder auch dort oder im Fahrradkeller anschließen hilft, den Dieben die Arbeit so schwer wie möglich zu machen. Sollten sich Fremde unberechtigt im Haus aufhalten, diese ansprechen und/ oder die Polizei informieren. (JS)

