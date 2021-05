Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrügerische Anrufe

Erfurt/Landkreis Sömmerda (ots)

Im Stadtgebiet von Erfurt und im Landkreis Sömmerda kam es am gestrigen Tag wieder vermehrt zu betrügerischen Anrufen. In den meisten Fällen handelte es sich um die Legende, dass ein naher Angehöriger einen schweren Unfall hatte und nun Geld für die Schadensregulierung benötigt werde. Glücklicherweise fiel keiner der Senioren auf den Betrug herein und die Gauner gelangten an kein Geld. Die Polizei warnt erneut vor der Masche. Geben Sie niemals Informationen zu Ihrem Vermögen am Telefon preis. Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen, auch wenn sich die Anrufer als vermeintliche Polizeibeamte ausgeben. Kontaktieren Sie Ihre "echten" Verwandten unter den Ihnen bekannten Erreichbarkeiten und informieren Sie umgehend die Polizei. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell