Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Fliegende Drogen

Erfurt (ots)

So schnell konnten Polizeibeamte gestern gar nicht schauen, wie ein 34-Jähriger versuchte Drogen verschwinden zu lassen. Der Radfahrer war gegen 22:30 in der Vollbrachtstraße einer Kontrolle unterzogen worden und versuchte sich vorher seiner Drogen zu entledigen. In hohem Bogen warf er das Rauschgift weg, jedoch nicht unbemerkt von den Ordnungshütern. Sie stellten die Betäubungsmittel sicher und fertigten die entsprechende Anzeige. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell