Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Überraschende Gassirunde

Sömmerda (ots)

Eine überraschende Wendung nahm in der vergangenen Nacht für einen Mann eine Gassirunde in Sömmerda. Der 23-Jährige war mit seinem Hund an einem Baumarkt vorbeigelaufen. Hier entdeckte er vier zwielichtige Gestalten, die sich auf dem Außengelände des Marktes zu schaffen machten. Die verständigte Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen an. Von den flüchtigen Tätern fehlte allerdings jede Spur. Offensichtlich hatten es die Diebe auf Baumaterialien abgesehen. Ein Handwagen wurde aufgefunden, der wahrscheinlich zum Abtransport der Beute dienen sollte. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Einbrecher leer aus. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell