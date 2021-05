Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfall gesucht

Erfurt (ots)

Am 19.05.2021, gegen 14:00 Uhr, überholte auf der B85 zwischen Olbersleben und Großneuhausen der Fahrer eines roten Kleintransporters einen Geländewagen sowie einen Lkw. Während des Überholvorgangs kam es zur seitlichen Berührung zwischen dem Kleintransporter und dem Geländewagen. Dadurch entstanden am Kleintransporter mehrere hundert Euro Sachschaden. Die Polizei sucht nun den unbekannten Fahrer des roten Geländewagens. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Sömmerda (03634/336-0) unter Angabe der Vorgangsnummer 0112787. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell