Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Geschädigte gesucht

Erfurt und Jena (ots)

Am 13.04.2021, gegen 13:00 Uhr, kam es im Globus Markt in Isserstedt zu einem Ladendiebstahl durch zwei Männer. Sie hatten Bekleidung gestohlen. Im weiteren Verlauf kam es zwischen einem der Täter und einem älteren Herren zu einer Rangelei, wobei dieser und dessen Frau bespuckt und mit einem Korb und einem Rucksack attackiert wurden. Die Täter trieben noch am selben Tag ihr Unwesen in Supermärkten in Weimar und Linderbach. Die Erfurter Polizei führt in allen drei Fällen die weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang wird das unbekannte ältere Pärchen gesucht, welches in Isserstedt attackiert wurde. Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (0361/7443-0 oder -1156) unter Angabe der Vorgangsnummer 0099413 entgegen. (JN)

