Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gelegenheit macht Diebe

Sömmerda (ots)

Ein 54-Jähriger lieferte Dienstagmittag in der Thälmannstraße von Sömmerda Glasscheiben an. Während sich der Mann zum Entladen am hinteren Bereich seines Lkws befand, schlug ein Dieb unbemerkt im Führerhaus zu. Die unbekannte Person öffnete die unverschlossene Fahrertür des Lkws und stahl vom Beifahrersitz eine Tasche mit Handy, Geldbörse und persönlichen Dokumenten. Als der Mann den Diebstahl bemerkte, war der Dieb bereits über alle Berge. (JN)

