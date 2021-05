Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Im Rausch auf dem E-Scooter

Erfurt (ots)

Eine Polizeistreife stoppte am Dienstagabend in der Halleschen Straße von Erfurt einen E-Scooter-Fahrer. Ein Drogenvortest schlug bei dem 21-Jährigen positiv auf Cannabis an. Zudem führte er eine geringe Menge Marihuana mit sich. Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung wurde weiteres Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Neben dem Fahren unter berauschenden Mitteln, hat sich der junge Mann nun wegen Drogenhandels zu verantworten. (JN)

