Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Leere Hände

Erfurt (ots)

Mit leeren Händen verließen Einbrecher über das Pfingstwochenende ein Senioren- und Pflegeheim am Erfurter Wiesenhügel. Am Dienstagmorgen wurde festgestellt, dass Unbekannte gewaltsam in das Büro der Pflegeeinrichtung eingedrungen waren. Ein Fenster und eine Tür wurden aufgehebelt sowie mehrere Schränke durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Einbrecher leer aus. Allerdings hinterließen sie Sachschaden in Höhe von 500 Euro. (JN)

