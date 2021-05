Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mit Haus kollidiert

Landkreis Sömmerda (ots)

Zu Verkehrsbehinderungen kam es am Dienstagnachmittag auf der Hauptstraße in Nöda. Ein 21-jähriger Lkw-Fahrer war, gegen 17:00 Uhr, an einer Engstelle einem entgegenkommenden Auto ausgewichen und dabei mit dem Auflieger gegen ein Wohnhaus gefahren. Der Fahrer konnte seinen Lkw selbstständig aus der misslichen Lage befreien. An dem Gebäude und dem Auflieger entstand allerdings Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Nach etwa eineinhalb Stunden war die Unfallstelle geräumt. (JN)

