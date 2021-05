Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Kellereinbrüche

Sömmerda (ots)

Unbekannte brachen über das Pfingstwochenende in mehrere Keller in Sömmerda ein. So verschwand ein hochwertiges E-Bike im Wert von über 2500 EUR aus einem Keller in der Frohndorfer Straße. Aus einem Fahrradkeller in der Basedow Straße wurde ein Damenrad entwendet. Alkohol und Werkzeuge im Wert von mehreren hundert Euro ließen Diebe ebenfalls aus einem Kellerverschlag in der Frohndorfer Straße mitgehen. Wie die Diebe in die Mehrfamilienhäuser gelangten, ist nicht bekannt. (JS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell