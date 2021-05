Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Autos beschädigt

Erfurt (ots)

Mehrere Anzeigen zu beschädigten Autos fertigte die Polizei am Pfingstwochenende. Im Bereich Liebknechtstraße und auf Parkplätzen von Discountern in dem Bereich machten sich Unbekannte an parkenden Autos zu schaffen. Beschädugte Scheiben, Spiegel und Lackkratzer haben die Besitzer zu beklagen. Zwei Autos wurde beschmiert. Auch in der Blumenschmidtstraße und in der Rathenaustraße, sowie in der Werner-Uhlworm-Straße wurden Autos beschädigt. Insgesamt waren neun PKWS betroffen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Wer für die Sachbeschädigungen verantwortlich ist, ist nicht bekannt.(JS)

