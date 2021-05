Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Panzerblitzer beschädigt

Erfurt (ots)

In den frühen Sonntag Morgenstunden machten sich Unbekannte an einem Panzerblitzer zu schaffen. Der in Vieselbach abgestellte Blitzer wurde mit Farbe besprüht und mit (vermutlich) Steinen beworfen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 500 EUR. Wer für die Sachbeschädigung verantwortlich ist, kann noch nicht gesagt werden. (JS)

