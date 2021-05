Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zigarettenautomat gesprengt

Erfurt (ots)

Heute Nacht wurden Anwohner in Erfurt Nord durch einen lauten Knall geweckt. Zwei Unbekannte hatten einen Zigarettenautomaten gesprengt. Ein Zeuge konnte das Duo noch flüchten sehen. Offenbar hatten die Täter den Automaten so stark beschädigt, dass er derart deformiert wurde, dass sie an Zigaretten und Bargeld gelangten. Wie hoch der Wert der Beute genau ist, kann noch nicht gesagt werden. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnten die Diebe nicht gestellt werden. (JS)

