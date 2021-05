Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Gute Freunde zahlen sich aus

Erfurt (ots)

Durch den Inspektionsdienst Erfurt-Süd wurden am Freitag dem 21.05.2021 drei Haftbefehele vollstreckt. Ein 18-Jähriger wurde dem Haftrichter vorgeführt und musste anschließend seine Gefängnisstrafe in der Jugendstrafanstalt in Arnstadt antreten. Eine 33-Jährige wiederum konnte eine Haft mit Hilfe eines guten Freundes abwenden. Dieser zahlte die offene Summe aus zwei Haftbefehlen in Höhe von 1125 Euro, sodass beide weiterhin ihre Freundschaft in Freiheit genießen dürfen. (TH)

