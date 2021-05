Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Macht der Gewohnheit

Erfurt (ots)

Am Samstagvormittag führten Beamte des Inspektionsdienstes Erfurt Süd eine Verkehrskontrolle im Bereich der Ortslage Linderbach durch. Da an der Hauptdurchfahrtsstraße Bauarbeiten durchgeführt werden und die Fahrbahn dadurch verengt ist müssen Verkehrsteilnehmer eine beschilderte Umleitung in Kauf nehmen. Dass kurzfristig geänderte Beschilderungen nicht immer durch jeden bemerkt, teilweise aber auch bewusst ignoriert werden machte sich während der circa einstündigen Kontrolle bemerkbar. Insgesamt konnten 17 Pkw Fahrer festgestellt werden, die sich nicht an die vorgeschriebene Fahrtrichtung hielten. Alle Verkehrsteilnehmer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. (TK)

