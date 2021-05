Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Bauleuchten entwendet

Elxleben a.d. Gera (ots)

In Elxleben konnte ein Anwohner in der Nacht zum Samstag ein Gruppe Jugendliche beobachten, welche zunächst an einer Baustelle am Mühlplan zwei Bauleuchten entwendete. Die Mädchen und Jungen gingen dann mit den Bauleuchten weiter zum Untertor und versuchten hier einen Verkehrsspiegel zu demontieren. Dies gelang der Gruppe nicht. Nachdem bereits 2 Schrauben gelöst waren, ließen sie von ihrem Vorhaben ab. Es wurden Anzeigen wegen Diebstahl und versuchtem Diebstahl bei der Polizei Sömmerda aufgenommen.(TF)

