Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blumendekoration gestohlen

Sömmerda (ots)

In Sömmerda, in der Friedrich-Ebert-Straße, haben in der Nacht zum Samstag Diebe erneut die Blumendekoration der Anwohner entwendet. Das liebevoll mit Stiefmütterchen bepflanzte Gestell wurde direkt vor der Haustür durch Unbekannte entwendet. Im März hatten hier schon einmal Unbekannte die Winterbepflanzung des Ehepaares gestohlen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell