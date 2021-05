Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Nasse Überraschung

Erfurt (ots)

In der Vergangenheit machte die Polizei ob der wärmer werdenden Tage wiederholt auf mögliche Brandgefahren beim Grillen und dem Umgang mit offenem Feuer aufmerksam. Dass jedoch auch Gefahren von anderen Elementen ausgehen kann, bewies ein Einsatz der Polizei und Feuerwehr am frühen Samstagmorgen im Erfurt Norden.

Anwohner teilten mit, dass durch einen vermutlichen Wasserschaden fast die gesamte Decke herabzustürzen drohte. Vor Ort eingetroffen, bestätigte sich der Sachverhalt zunächst und die betreffende Wohnung musste zwangsweise durch die Feuerwehr geöffnet werden. Ursächlich war in der, größtenteils leerstehenden, Wohnung jedoch kein Wasserrohrbruch. Viel mehr wurde scheinbar vorsätzlich der Wasseranschluss für die Spülmaschine aufgedreht, sodass dem ungehinderten Wasseraustritt nichts im Wege stand. Das Wasser musste in den betroffenen Wohneinheiten abgepumpt werden und es entstand ein aktuell noch nicht abschätzbarer Sachschaden an den Wohnungen, welcher jedoch nicht unerheblich sein dürfte. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (FW)

