Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Reifen zerstochen

Erfurt (ots)

Unbekannte machten sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch an einem abgeparkten Auto zu schaffen. Das Fahrzeug stand auf einem Parkplatz in der Friedrich-Engels-Straße, als Unbekannte zwei Reifen zerstachen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 250 EUR. (JS)

