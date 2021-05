Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen gesucht

Sömmerda (ots)

In der Zeit vom 07.05.2021 bis 14.05.2021 wurde ein Keller in Sömmerda Guthmutsplatz aufgebrochen und ein 500 W Akku für Akkugepäckträger für ein E-Bike der Marke Hercules Roberta R 7 im Wert von 749 Euro entwendet. Der Akku hat die Registriernummer 0790300360509. Wie die Diebe in den Keller gelangten, ist bisher nicht klar. Gibt es Zeugen, die den Diebstahl beobachtet oder andere unberechtigte Personen festgestellt haben? Wer kann Angaben zum Verbleib des Akku`s machen? Hinweise an die PI Sömmerda: 03634/336-0 unter der Vorgangsnummer 0107724/2021. (JS)

