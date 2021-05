Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: In der Tonne gelandet

Erfurt (ots)

Bereits am Montag machten sich Unbekannte an einem Zeitungskiosk im Erfurter Norden zu schaffen und knackten einen Presseartikelbehälter. Die in dem Behälter befindlichen Zeitungen wurden gestohlen und haben einen Wert von über 40 EUR. Bei der Absuche des Nahbereichs stellte sich heraus, dass alle Zeitschriften in einer Mülltonne entsorgt wurden. Auch gestern bot sich ein ähnliches Bild. Wieder hatten Unbekannte den Behälter gewaltsam geöffnet und gelangten so an unterschiedliche Zeitungen. Sie stahlen sie, um sie dann in der Nähe zu entsorgen. Wer für die Aktionen verantwortlich ist, ist nicht bekannt. (JS)

