Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Blumendiebe in Rastenberg

Erfurt (ots)

In Rastenberg stahlen Diebe am Wochenende Blumen im Wert von über 150 EUR. Ein Geschäft hatte die duftende Deko übers Wochenende in einem Kübel auf dem nicht eingezäunten Grundstück belassen. Diebe nutzten die Gelegenheit und stahlen die blühenden Pflanzen. (JS)

