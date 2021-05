Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Einbrecher in Kita

Erfurt (ots)

Einbrecher machten sich am Wochenende an einer Kita in Daberstedt zu schaffen. Die ungebetenen Gäste brachen in das Gebäude ein und richteten dabei Sachschaden an. Fündig wurden die ungebetenen Gäste nicht, so dass sie unverrichteter Dinge wieder verschwanden. (JS)

