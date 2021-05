Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Schloss durchgeschnitten

Erfurt (ots)

Samstag früh hatten es Diebe auf ein E-Bike abgesehen. Das hochwertige Fahrrad stand angeschlossen vor einem Wohnhaus in der Walter-Gropius-Straße als sich Diebe an dem Zweirad zu schaffen machten. Sie durchtrennten das Schloss und gelangten so an das E-Bike im Wert von knapp 3000 EUR. (JS)

